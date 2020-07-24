В Заводском районе на пожаре погиб человек

24 Июль 2020 2020-07-24T10:03:20+03:00

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В Заводском районе Саратова сегодня, 24 июля, случился смертельный пожар.

- Возгорание произошло в квартире на восьмом этаже дома по улице Азина. Из здания эвакуировали шесть жильцов. Площадь пожара составила 5 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГУ МЧС.

После тушения огнеборцы нашли тело мужчины. Его личность сейчас устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU