В Заводском районе на пожаре погиб человек
В Заводском районе Саратова сегодня, 24 июля, случился смертельный пожар.
- Возгорание произошло в квартире на восьмом этаже дома по улице Азина. Из здания эвакуировали шесть жильцов. Площадь пожара составила 5 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГУ МЧС.
После тушения огнеборцы нашли тело мужчины. Его личность сейчас устанавливается.
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ИСТОЧНИК KP.RU