В Саратове два дня будут ловить нетрезвых водителей

С сегодняшнего вечера, 24 июля, а также 25 июля, в Саратове будут ловить нетрезвых водителей.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, нарушителям грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей. При рецидиве возможна уже уголовная ответственность.

Неравнодушных горожан призывают сообщать в полицию о шоферах, которые садятся за руль «навеселе».

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