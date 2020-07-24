В Саратове безработный украл у грузчика на складе смартфон

24 Июль 2020 2020-07-24T09:49:57+03:00

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В Солнечном поселке Саратова вчера, 23 июля, полиция раскрыла кражу смартфона у грузчика.

- Днем 15 июня 55-летний мужчина обратился в отдел с заявлением. Он рассказал, что Xiaomi Redmi 8A за 6 тыс. рублей украли со склада на Сокурском тракте, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция занялась поисками вора и задержала по подозрению 34-летнего безработного и ранее не судимого мужчину. Он признался в краже. Ему выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU