В Саратове безработный украл у грузчика на складе смартфон
В Солнечном поселке Саратова вчера, 23 июля, полиция раскрыла кражу смартфона у грузчика.
- Днем 15 июня 55-летний мужчина обратился в отдел с заявлением. Он рассказал, что Xiaomi Redmi 8A за 6 тыс. рублей украли со склада на Сокурском тракте, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Полиция занялась поисками вора и задержала по подозрению 34-летнего безработного и ранее не судимого мужчину. Он признался в краже. Ему выписали подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU