В Саратовской области в выходные будет теплая и сухая погода

24 Июль 2020 2020-07-24T09:43:37+03:00

В понедельник температура немного поднимется

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области на выходных, 25 и 26 июля, будет теплая погода без осадков.

- Характер погоды будет антициклональный, преимущественно без осадков. Дожди если и будут, то кратковременные и локальные, — рассказала «КП-Саратов» синоптик Гидрометцентра Лариса Васильева.

Ветер будет дуть с севера со скоростью 5–10 м/с и порывами днем до 14 м/с.

Температура близка к климатической норме. Ночами будет +7…+12 градусов, днем в выходные +24…+29 градусов. В понедельник немного разогреется, столбик термометра поднимется до отметок +26…+31 градус.

- Температура в Волге сейчас +23,6 градуса. Ниже, чем вчера, — отметила синоптик.

В целом Лариса Васильева сказала, что на выходных будет «комфортный температурный режим».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU