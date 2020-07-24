В Саратовской области в выходные будет теплая и сухая погода
В Саратовской области на выходных, 25 и 26 июля, будет теплая погода без осадков.
- Характер погоды будет антициклональный, преимущественно без осадков. Дожди если и будут, то кратковременные и локальные, — рассказала «КП-Саратов» синоптик Гидрометцентра Лариса Васильева.
Ветер будет дуть с севера со скоростью 5–10 м/с и порывами днем до 14 м/с.
Температура близка к климатической норме. Ночами будет +7…+12 градусов, днем в выходные +24…+29 градусов. В понедельник немного разогреется, столбик термометра поднимется до отметок +26…+31 градус.
- Температура в Волге сейчас +23,6 градуса. Ниже, чем вчера, — отметила синоптик.
В целом Лариса Васильева сказала, что на выходных будет «комфортный температурный режим».
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ИСТОЧНИК KP.RU