В Саратове женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса Chevrolet

24 Июль 2020 2020-07-24T09:37:03+03:00

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Вчера, 23 июля, в 15:50 напротив корпуса №1 дома №31 в Рабочем переулке Саратова случилось ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным 35-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте и ее сбил Chevrolet Aveo. За рулем иномарки был 28-летний мужчина.

В результате аварии гражданку госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU