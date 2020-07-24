В Саратове женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса Chevrolet
Пострадавшую госпитализировали
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Вчера, 23 июля, в 15:50 напротив корпуса №1 дома №31 в Рабочем переулке Саратова случилось ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным 35-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте и ее сбил Chevrolet Aveo. За рулем иномарки был 28-летний мужчина.
В результате аварии гражданку госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU