В Балакове рецидивист разбил окно дома ради кражи одежды

24 Июль 2020 2020-07-24T09:09:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция раскрыла кражу у 46-летней жительницы Балакова.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 1 июня до 14 июля неизвестные разбили окно в ее доме на улице Щорса и унесли водонагреватель, смеситель и одежду.

Сумма ущерба составила 7,8 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 31-летний рецидивист, который во всем признался. Выяснилось, что он сдал имущество в металлоприемку.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU