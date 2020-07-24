В Балакове рецидивист разбил окно дома ради кражи одежды
Полиция раскрыла кражу у 46-летней жительницы Балакова.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 1 июня до 14 июля неизвестные разбили окно в ее доме на улице Щорса и унесли водонагреватель, смеситель и одежду.
Сумма ущерба составила 7,8 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 31-летний рецидивист, который во всем признался. Выяснилось, что он сдал имущество в металлоприемку.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU