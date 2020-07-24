В Юбилейном дорога до школы проходит через заросли бурьяна и мусор
Сегодня, 24 июля, Наталья Лубчинская пожаловалась в соцсети «ВКонтакте» на дорогу к школе №66 в поселке Юбилейный Саратова.
- По тротуару, который очень нуждается в ремонте, пройти нельзя. Он неожиданно заканчивается и упирается в карман для машин, а потом в мусорку. Срезать можно через заросли бурьяна. Но тропинка тоже упирается в кучу хлама, — отметила она.
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Вдобавок на участке часто течет канализация, а еще на пути школьников встречаются полуразвалившиеся люки.
Гражданка обратилась к властям с просьбой решить проблему, ведь детям скоро идти учиться, а подход к учебному заведению никем не обслуживается.
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ИСТОЧНИК KP.RU