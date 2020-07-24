Юноша без прав разбился насмерть за рулем ВАЗа ночью под Саратовом

24 Июль 2020 2020-07-24T09:22:45+03:00

Он не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся

Изменить размер текста: A A

В Ртищевском районе Саратовской области сегодня ночью, 24 июля, 17-летний парень разбился на трассе.

- Авария произошла около 01:20 на 122-м км дороги Тамбов — Пенза — Саратов — Пристанное — Озинки. Юноша без прав на ВАЗ-2112 не справился с управлением, улетел с дороги и опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Несовершеннолетний водитель погиб на месте.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU