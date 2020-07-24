2020-07-24T09:22:45+03:00
Происшествия

Юноша без прав разбился насмерть за рулем ВАЗа ночью под Саратовом

Он не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся
Ольга Симонова
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Фото областной ГосавтоинспекцииФото областной Госавтоинспекции
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В Ртищевском районе Саратовской области сегодня ночью, 24 июля, 17-летний парень разбился на трассе.

- Авария произошла около 01:20 на 122-м км дороги ТамбовПензаСаратов — Пристанное — Озинки. Юноша без прав на ВАЗ-2112 не справился с управлением, улетел с дороги и опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Несовершеннолетний водитель погиб на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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