Юноша без прав разбился насмерть за рулем ВАЗа ночью под Саратовом
В Ртищевском районе Саратовской области сегодня ночью, 24 июля, 17-летний парень разбился на трассе.
- Авария произошла около 01:20 на 122-м км дороги Тамбов — Пенза — Саратов — Пристанное — Озинки. Юноша без прав на ВАЗ-2112 не справился с управлением, улетел с дороги и опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
Несовершеннолетний водитель погиб на месте.
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ИСТОЧНИК KP.RU