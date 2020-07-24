2020-07-24T08:27:26+03:00
Общество

Олег Мезрин поздравил коллег и ветеранов с Днем сотрудника органов следствия РФ

Генерал-майор юстиции пожелал следователям крепкого здоровья, счастья и благополучия
Ольга Симонова
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Завтра, 25 июля, в России отмечается День сотрудника органов следствия.

И. о. руководителя СУ СКР по Саратовской области Олег Мезрин поздравил ветеранов следствия и коллег с праздником.

Как отметил Мезрин, от эффективной деятельности сотрудников следственных органов напрямую зависит обеспечение законности при производстве следствия, оперативное и качественное расследование преступлений.

- От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, энергии и оптимизма. Пусть в вашей жизни будет место для благородных поступков, осуществления жизненных планов, новых профессиональных побед! — поздравил генерал-майор юстиции.

Особую признательность он выразил ветеран, которые остаются в строю и передают знания и бесценный опыт молодым следователям.

Олег Мезрин поздравил коллег и ветеранов с Днем сотрудника органов следствия РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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