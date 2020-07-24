Олег Мезрин поздравил коллег и ветеранов с Днем сотрудника органов следствия РФ
Завтра, 25 июля, в России отмечается День сотрудника органов следствия.
И. о. руководителя СУ СКР по Саратовской области Олег Мезрин поздравил ветеранов следствия и коллег с праздником.
Как отметил Мезрин, от эффективной деятельности сотрудников следственных органов напрямую зависит обеспечение законности при производстве следствия, оперативное и качественное расследование преступлений.
- От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, энергии и оптимизма. Пусть в вашей жизни будет место для благородных поступков, осуществления жизненных планов, новых профессиональных побед! — поздравил генерал-майор юстиции.
Особую признательность он выразил ветеран, которые остаются в строю и передают знания и бесценный опыт молодым следователям.
Олег Мезрин поздравил коллег и ветеранов с Днем сотрудника органов следствия РФ.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU