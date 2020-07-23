В Саратовской области пропал мужчина с черными с проседью волосами

23 Июль 2020 2020-07-23T21:53:52+03:00

Карагушина Серикжана не видели со среды

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В Саратовской области разыскивают 32-летнего Карагушина Серикжана.

- Мужчина из поселка Зоринский Саратовского района пропал вчера, 22 июля, — сообщили в группе отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».

Серикжан ростом 168 см, плотного телосложения, у него черные с проседью короткие волосы, карие глаза.

На момент пропажи мужчина был одет в темно-синюю с белыми вставками майку, черные шорты и черные шлепанцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU