2020-07-24T12:18:49+03:00
Общество

Поликлинику в Солнечном могут не сдать в срок

Вячеслав Володин раскритиковал темпы строительства
Екатерина Семенова
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Строительство поликлиники в поселке Солнечный-2 в Саратове отстает от графика.

На площадке вчера, 23 июля, побывал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Он отметил, что поликлинику можно было возвести на четыре месяца. Однако сейчас еще идет кладка стен 1 и 2 этажей, монтаж перекрытий.

- Федеральные деньги не освоены, выполнения нет, сроки не соблюдены, — отметил Володин. При этом он подчеркнул, что «жителям микрорайона эта поликлиника как воздух нужна».

Застройщик Леонид Писной заверил его, что коробка корпуса будет готова к 1 сентября. Но Вячеслав Володин выразил сомнение.

Финансирование строительства в сумме 781 млн рублей ведется из федерального бюджета.

Вячеслав Володин побывал на месте будущей поликлиники в Солнечном-2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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