Отсутствие дождей и переменная облачность: какой будет погода в Саратовской области в пятницу
Температура поднимется до +23…+28 градусов
Жителей Саратовской области ждет переменная облачностьФото: Ольга Симонова
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В Саратовской области сегодня, 24 июля, ожидается переменная облачность и отсутствие дождей.
- Температура поднимется до +23…+28 по региону и +24…+26 градусов по Саратову, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.
Ветер подует со скоростью 5–10 м/с и порывами до 14 м/с. При этом в регионе местами утром ожидается туман.
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ИСТОЧНИК KP.RU