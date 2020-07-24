Отсутствие дождей и переменная облачность: какой будет погода в Саратовской области в пятницу

24 Июль 2020 2020-07-23T17:43:13+03:00

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В Саратовской области сегодня, 24 июля, ожидается переменная облачность и отсутствие дождей.

- Температура поднимется до +23…+28 по региону и +24…+26 градусов по Саратову, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.

Ветер подует со скоростью 5–10 м/с и порывами до 14 м/с. При этом в регионе местами утром ожидается туман.

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ИСТОЧНИК KP.RU