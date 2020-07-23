Грезящие о десятках миллионов рублей мошенники из Саратовской области пойдут под суд

В Саратовской области будут судить четырех жителей области. Их обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

- Следствие считает, что злоумышленники знали о постановлении главы Энгельсского района о возмездном отчуждении полного пакета акций ОАО «Единый расчетно-кассовый центр» и решили сделать на этом аферу, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Квартет много знал о деятельности центра и нашли покупателя, готового приобрести ОАО за 90 млн рублей. Введенный в заблуждение безоговорочной победой на аукционе и якобы возможностью вести незаконную банковскую деятельность человек должен был передать 46 млн рублей преступникам, а 43 млн — перечислить на расчетный счет продавца – администрации района.

Мошенничество им не удалось, так как в одном из кафе Саратова их поймали. Задержание ФСБшниками прошло в момент, когда потенциальный покупатель, знавший о спецоперации, передавал злоумышленникам первую часть денег — 6 млн рублей.

Уголовное дело расследовало УФСБ России по Саратовской области, а судить обвиняемых будет Кировский районный суд.

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