Чиновники из Энгельса не стали платить 39 млн рублей за ремонт зданий и поставку топлива
В Энгельсе прокуратура обратила внимание на то, что чиновники района не стали платить подрядчикам за выполненную работу.
- Муниципальные заказчики заключили контракты с предпринимателями на ремонт зданий образовательных учреждений, поставку топлива и другое, но вовремя не заплатили, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Таким образом, подрядчики недополучили 39 млн рублей.
По результатам прокурорской проверки главе Энгельсского района внесли представление. После этого долг был погашен.
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ИСТОЧНИК KP.RU