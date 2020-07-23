Чиновники из Энгельса не стали платить 39 млн рублей за ремонт зданий и поставку топлива

23 Июль 2020 2020-07-23T17:15:28+03:00

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В Энгельсе прокуратура обратила внимание на то, что чиновники района не стали платить подрядчикам за выполненную работу.

- Муниципальные заказчики заключили контракты с предпринимателями на ремонт зданий образовательных учреждений, поставку топлива и другое, но вовремя не заплатили, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Таким образом, подрядчики недополучили 39 млн рублей.

По результатам прокурорской проверки главе Энгельсского района внесли представление. После этого долг был погашен.

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ИСТОЧНИК KP.RU