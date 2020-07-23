2020-07-23T16:59:55+03:00
Общество

Срок сдачи инфекционного центра в Саратове перенесли на лето 2021 года

Ранее заявлялось, что больницу сдадут осенью
Ольга Симонова
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Вячеслав Володин прибыл на стройку инфекционного центра. Фото из паблика сторонников Вячеслава ВолодинаВячеслав Володин прибыл на стройку инфекционного центра. Фото из паблика сторонников Вячеслава Володина
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Сегодня, 23 июля, спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил с визитом место строительства будущего инфекционного центра в Елшанке.

Как сообщает паблик сторонников Володина в соцсети «ВКонтакте», в ней будет 400 мест — 250 детских и 150 взрослых.

Больница будет состоять из восьми корпусов с административным, лечебным, реанимационным, операционным и диагностическим корпусами. Их возведение сейчас находится на разной степени готовности.

Больницу собираются сдать летом 2021 года. Фото из паблика сторонников Вячеслава Володина

Больницу собираются сдать летом 2021 года. Фото из паблика сторонников Вячеслава Володина

- Жителям области очень нужна инфекционная больница. У нас есть взрослые отделения, старенькая детская больница в густонаселенном районе, а своей полноценной нет. Поэтому наша задача — ее построить, — заявил Вячеслав Володин.

На строительство председатель Госдумы нашел 600 млн рублей. При этом регион собрал благотворительных средств в три раза меньше, чем планировал, — около 200 млн рублей. Таким образом, найдена только половина суммы на строительство. Сейчас стоит задача на вторую половину суммы и деньги на закупку оборудования.

Володин поинтересовался, почему если есть средства, нельзя рассчитаться с подрядчиками и отдать аванс за их работу.

По его словам, если не думать о людях, которые работают, создавая эти объекты, потом можно остаться у разбитого корыта без строительных организаций в области, «ответственных надо наказывать».

Также отмечено, что из федерального бюджета в следующем году могут выделить средства на вторую часть строительства. Если это удастся, то больницу сдадут летом 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что сдача инфекционного центра была запланирована на осень 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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