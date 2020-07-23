Железнодорожный переезд в Красноармейском районе закроют на девять часов

23 Июль 2020 2020-07-23T17:04:33+03:00

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Завтра, 24 июля, с 15:00 до полуночи в Красноармейском районе Саратовской области закроют железнодорожный переезд на 73-м км станции Бобровка.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПривЖД, транспорт сможет проехать поочередно по полосам.

Объехать участок можно на 79-м км перегона Бобровка — Карамыш на пересечении с трассой Куттор — Высокое.

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ИСТОЧНИК KP.RU