Железнодорожный переезд в Красноармейском районе закроют на девять часов
Ограничения будут действовать завтра
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Завтра, 24 июля, с 15:00 до полуночи в Красноармейском районе Саратовской области закроют железнодорожный переезд на 73-м км станции Бобровка.
Как рассказали «КП-Саратов» в ПривЖД, транспорт сможет проехать поочередно по полосам.
Объехать участок можно на 79-м км перегона Бобровка — Карамыш на пересечении с трассой Куттор — Высокое.
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ИСТОЧНИК KP.RU