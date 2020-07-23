Житель Пугачева потерял 20 тыс. рублей из-за желания продать дом

23 Июль 2020 2020-07-23T17:04:05+03:00

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Жертвой интернет-мошенничества стал житель Пугачевского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, он разместил в интернете объявление о продаже дома. Через некоторое время откликнулся якобы покупатель и предложил перевести задаток.

Для этого нужно было только сделать несколько операций с банкоматом, после выполнения которых мужчина лишился 20 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU