Саратовцам разрешили проводить свадьбы в присутствии гостей
С завтрашнего дня, 24 июля, в Саратовской области разрешили жениться в присутствии гостей.
- Свадьбы будут проводиться в торжественной обстановке из расчета — один человек на 4 кв. м площади зала, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении по делам ЗАГС.
Напомним, ранее регистрацию с гостями запрещали из-за распространения коронавируса. В зале разрешено было находиться только брачующимся и регистратору.
Однако теперь во Дворце бракосочетаний на Волжской и в отделах ЗАГС по Заводскому и Ленинскому районам могут находиться до 15 человек с учетом молодоженов и сотрудников, в Энгельсском ЗАГСе — до 20 человек, в Октябрьском — не более десяти, а в Балаковском — до восьми человек.
- Режим ограничений продлен, поэтому мы призываем наших молодоженов и гостей надевать маски и соблюдать дистанцию, — подчеркнула начальник управления по делам ЗАГС области Юлия Пономарева.
Тем не менее ЗАГСы до сих пор принимают заявления по предварительной записи.
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ИСТОЧНИК KP.RU