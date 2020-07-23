2020-07-23T15:38:34+03:00
Общество

Саратовцам разрешили проводить свадьбы в присутствии гостей

Однако маски все равно придется надеть
Ольга Симонова
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С завтрашнего дня, 24 июля, в Саратовской области разрешили жениться в присутствии гостей.

- Свадьбы будут проводиться в торжественной обстановке из расчета — один человек на 4 кв. м площади зала, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении по делам ЗАГС.

Напомним, ранее регистрацию с гостями запрещали из-за распространения коронавируса. В зале разрешено было находиться только брачующимся и регистратору.

Однако теперь во Дворце бракосочетаний на Волжской и в отделах ЗАГС по Заводскому и Ленинскому районам могут находиться до 15 человек с учетом молодоженов и сотрудников, в Энгельсском ЗАГСе — до 20 человек, в Октябрьском — не более десяти, а в Балаковском — до восьми человек.

- Режим ограничений продлен, поэтому мы призываем наших молодоженов и гостей надевать маски и соблюдать дистанцию, — подчеркнула начальник управления по делам ЗАГС области Юлия Пономарева.

Тем не менее ЗАГСы до сих пор принимают заявления по предварительной записи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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