В Заводском и центре Саратова ищут владельцев мешающих иномарок

23 Июль 2020 2020-07-23T14:34:24+03:00

Из-за припаркованных машин коммунальщики не могут начать работы

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В Саратове сегодня, 23 июля, коммунальщики не могут начать ремонт по двум адресам из-за мешающих автомобилей.

- Автомобиль Hyundai с номером т739хн64 припаркован на 1-й Пионерской, 30а. Работам сотрудников цеха канализационных сетей мешает Lexus с госномером м333аа64 на Яблочкова, 5, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Всех, кто знает информацию о владельцах машин, просят позвонить по номеру 32-00-00.

Фото ООО «КВС»

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ИСТОЧНИК KP.RU