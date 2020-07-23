Иномарка в Саратове сбила 50-летнюю женщину
Пострадавшую госпитализировали
Фото городской Госавтоинспекции
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В Саратове сегодня днем, 23 июля, под колеса автомобиля попала 50-летняя женщина.
- В 12:00 мужчина того же возраста за рулем Toyota Land Cruiser на переходе сбил пешехода. Авария произошла напротив дома №169 по улице Пугачева, — сообщили «КП-Саратов» городской Госавтоинспекции.
Женщину госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU