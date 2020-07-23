Иномарка в Саратове сбила 50-летнюю женщину

23 Июль 2020 2020-07-23T13:31:47+03:00

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В Саратове сегодня днем, 23 июля, под колеса автомобиля попала 50-летняя женщина.

- В 12:00 мужчина того же возраста за рулем Toyota Land Cruiser на переходе сбил пешехода. Авария произошла напротив дома №169 по улице Пугачева, — сообщили «КП-Саратов» городской Госавтоинспекции.

Женщину госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU