В Саратовской области стали добывать больше нефти и газа
В Саратовской области увеличились объемы добычи нефти и газа по итогам полугода.
- Суммарно извлечено 1 381,4 млн тонн условного топлива. Это 101,7% к тому же периоду 2019 года. Из них нефти с газовым конденсатом — 751,5 тыс. тонн (102,8%). Газа извлечено из недр 629,9 млн кубометров или 100,4%, — рассказали «КП-Саратов» в региональном министерстве промышленности и энергетики.
Всего на территории области в течение шести месяцев углеводородное сырье добывали 24 предприятия. Работа велась в 22 районах.
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ИСТОЧНИК KP.RU