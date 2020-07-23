В Саратовской области стали добывать больше нефти и газа

23 Июль 2020 2020-07-23T12:57:19+03:00

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В Саратовской области увеличились объемы добычи нефти и газа по итогам полугода.

- Суммарно извлечено 1 381,4 млн тонн условного топлива. Это 101,7% к тому же периоду 2019 года. Из них нефти с газовым конденсатом — 751,5 тыс. тонн (102,8%). Газа извлечено из недр 629,9 млн кубометров или 100,4%, — рассказали «КП-Саратов» в региональном министерстве промышленности и энергетики.

Всего на территории области в течение шести месяцев углеводородное сырье добывали 24 предприятия. Работа велась в 22 районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU