Упавшая от толчка пенсионерка скончалась в больнице: на ее сожителя завели дело

23 Июль 2020 2020-07-23T12:14:05+03:00

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Саратовские следователи возбудили уголовное дело в отношении 60-летнего жителя Красноармейска. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности.

- Следствие считает, что между мужчиной и его 78-летней сожительницей вечером 28 апреля 2020 года произошла ссора. Женщина критиковала его за выпивку и пускала в ход предметы домашнего обихода, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Мужчина пытался урезонить сожительницу, но она была сильно разгневана на него. В какой-то момент он ударил пенсионерку в область головы, из-за чего она пошатнулась, ударилась о дверной проем и упала, а поднявшись — снова начала скандал.

Тогда гражданин снова оттолкнул ее, она рухнула на пол. Через два дня потерпевшую госпитализировали, но 5 мая она скончалась от перелома бедренной кости, осложнившегося развитием тромбоза вен, тромбоэмболией легочной артерии.

Рассказ мужчины об обстоятельствах ЧП следователи тщательно проверили. Экспертиза также подтвердила механизм образования травм.

На допросе подозреваемый во всем сознался. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU