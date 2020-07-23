Путин наградил орденом Пирогова аспирантку из Саратова

23 Июль 2020 2020-07-23T11:37:44+03:00

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Президент России Владимир Путин наградил аспирантку из Саратова орденом Пирогова.

- Динара Успанова учится в аспирантуре по направлению «Экология» и при этом имеет базовое биологическое образование. Она совмещает учебу и работу в вирусологическом отделении микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области», — сообщили «КП-Саратов» в СГТУ имени Гагарина.

С начала пандемии девушка стала выезжать в горбольницу №10 и на дом к людям с симптомами COVID-19. Она доставляла их анализы в лабораторию, а затем сама осуществляла диагностику.

Орденом Пирогова награждают тех граждан, которые проявили самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий, за заслуги в области практической медицины, а также за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU