Путин наградил орденом Пирогова аспирантку из Саратова
Президент России Владимир Путин наградил аспирантку из Саратова орденом Пирогова.
- Динара Успанова учится в аспирантуре по направлению «Экология» и при этом имеет базовое биологическое образование. Она совмещает учебу и работу в вирусологическом отделении микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области», — сообщили «КП-Саратов» в СГТУ имени Гагарина.
С начала пандемии девушка стала выезжать в горбольницу №10 и на дом к людям с симптомами COVID-19. Она доставляла их анализы в лабораторию, а затем сама осуществляла диагностику.
Орденом Пирогова награждают тех граждан, которые проявили самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий, за заслуги в области практической медицины, а также за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
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ИСТОЧНИК KP.RU