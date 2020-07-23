В Малиновке полыхал дом
Возгорание ликвидировали пятеро пожарных
Изменить размер текста:
Сегодня, 23 июля, пятеро пожарных и две единицы техники выехали тушить частный дом в селе Малиновка Аркадакского района.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, предположительно огонь вспыхнул из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.
Возгорание на площади 40 кв.м. устранили.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU