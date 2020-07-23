2020-07-23T11:36:35+03:00
Происшествия

В Малиновке полыхал дом

Возгорание ликвидировали пятеро пожарных
Дарья Вострикова
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Сегодня, 23 июля, пятеро пожарных и две единицы техники выехали тушить частный дом в селе Малиновка Аркадакского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, предположительно огонь вспыхнул из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.

Возгорание на площади 40 кв.м. устранили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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