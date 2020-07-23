В Малиновке полыхал дом

23 Июль 2020 2020-07-23T11:36:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 23 июля, пятеро пожарных и две единицы техники выехали тушить частный дом в селе Малиновка Аркадакского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, предположительно огонь вспыхнул из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.

Возгорание на площади 40 кв.м. устранили.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU