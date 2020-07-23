В Саратове поселок остался без воды

23 Июль 2020 2020-07-23T11:31:45+03:00

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Сегодня, 23 июля, поселок ЦДК в Волжском районе Саратова остался без воды.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».

Водоснабжение обещают вернуть до 18:00, по окончанию работ коммунальщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU