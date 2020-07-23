2020-07-23T11:28:18+03:00
Происшествия

У кадастрового инженера из подъезда украли детские мотоциклы и двухколесный велосипед

К краже оказался причастен 22-летний парень
Ольга Симонова
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В Кировском районе Саратова вчера, 22 июля, полиция раскрыла кражу детского транспорта.

- Утром 16 июня в отдел обратилась 33-летняя женщина, работающая кадастровым инженером. Она рассказала, что в период с 23:30 до восьми утра кто-то украл из подъезда дома по улице Лисина трехколесный велосипед, трехколесный мотоцикл и двухколесный детский мотоцикл. Сумма ущерба составила 5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция возбудила дело им задержала ранее судимого 22-летнего парня. У него изъяли похищенный транспорт и отправили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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