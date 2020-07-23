Молодой водитель «Приоры» врезался на саратовской трассе в «Газель»

23 Июль 2020 2020-07-23T10:56:27+03:00

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Вчера ранним утром, 22 июля, в Татищевском районе Саратовской области произошла авария.

- В 05:40 на 706-м км автоподъезда к Саратову от трассы «Каспий» 18-летний водитель «Лады Приора» выехал на встречку и врезался в «Газель», которой управлял 47-летний шофер, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Молодой парень за рулем легковушки пострадал в ДТП. Его госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU