Молодой водитель «Приоры» врезался на саратовской трассе в «Газель»
Вчера ранним утром, 22 июля, в Татищевском районе Саратовской области произошла авария.
- В 05:40 на 706-м км автоподъезда к Саратову от трассы «Каспий» 18-летний водитель «Лады Приора» выехал на встречку и врезался в «Газель», которой управлял 47-летний шофер, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
Молодой парень за рулем легковушки пострадал в ДТП. Его госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU