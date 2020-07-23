В Саратовской области с 1 августа вырастут тарифы на газ

23 Июль 2020 2020-07-23T10:38:40+03:00

Наблюдается рост от 5 до 18 копеек за кубометр

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В Саратовской области с 1 августа население будет платить за газ по новым тарифам. Об этом гласит постановление комитета государственного регулирования тарифов.

При использовании ресурса для приготовления пищи на плите при наличии центрального горячего водоснабжения кубометр газа обойдется в 9,25 рублей. (ранее было 9,20). Столько же заплатят те, кто готовят и нагревают воду на газовой плите.

Использующие газовый водонагреватель граждане будут отдавать 9,06 рублей за кубометр (было 9,02).

При отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели кубометр газа обойдется в 5,56 рублей. (было 5,38). А за отопление и (или) выработку электроэнергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, которое находится в общедолевой собственности помещений в многоквартирных домах — 5,58 рублей за кубометр. (ранее — 5, 41 рубль).

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ИСТОЧНИК KP.RU