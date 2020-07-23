Саратовец три дня сливал топливо с тепловоза, пока не попался

23 Июль 2020 2020-07-23T10:24:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове задержали 54-летнего мужчину, сливавшего с тепловоза топливо на станции.

- Полицейские задержали работника транспортной организации, который на станции Саратов-2 слил около 100 литров дизельного топлива, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

Мужчина в течение трех дней с помощью резинового шланга сливал ДТ в заранее приготовленные канистры и в пластиковые бутылки. Потом он погрузил украденное в свою машину и хотел продать дальнобойщикам, но не получилось — его задержала транспортная полиция при загрузке.

Фото пресс-службы Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

Из автомобиля изъяли восемь пятилитровых бутылок с топливом и шесть десятилитровых канистр.

В отношении злоумышленника возбудили дело за кражу. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU