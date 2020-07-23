Саратовец три дня сливал топливо с тепловоза, пока не попался
В Саратове задержали 54-летнего мужчину, сливавшего с тепловоза топливо на станции.
- Полицейские задержали работника транспортной организации, который на станции Саратов-2 слил около 100 литров дизельного топлива, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.
Мужчина в течение трех дней с помощью резинового шланга сливал ДТ в заранее приготовленные канистры и в пластиковые бутылки. Потом он погрузил украденное в свою машину и хотел продать дальнобойщикам, но не получилось — его задержала транспортная полиция при загрузке.
Фото пресс-службы Приволжского ЛУ МВД России на транспорте
Из автомобиля изъяли восемь пятилитровых бутылок с топливом и шесть десятилитровых канистр.
В отношении злоумышленника возбудили дело за кражу. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU