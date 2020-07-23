В Ртищеве полыхал двухквартирный дом
Пламя ликвидировали семеро пожарных
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Сегодня, 23 июля, в 5:19 семеро пожарных и две единицы техники отправились тушить двухквартирный дом в Ртищеве.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, предположительно пламя вспыхнуло из-за неправильной эксплуатации электроприборов.
Возгорание на площади 18 кв.м. ликвидировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU