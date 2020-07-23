В Саратове женщина из-за жадности лишилась 10 тыс. рублей
В Кировский отдел полиции Саратова с заявлением о мошенничестве обратилась 47-летняя женщина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, она увидела в интернете рекламу, где предлагали купить смартфон марки Samsung со скидкой 85% за 8 980 рублей.
Она оформила заявку и подтвердила заказ. Спустя неделю гражданка пришла на почту и забрала посылку. Но внутри оказался не оригинальный телефон, а дешевая подделка.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU