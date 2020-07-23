В Саратове женщина из-за жадности лишилась 10 тыс. рублей

23 Июль 2020 2020-07-23T10:28:01+03:00

Ее внимание привлекла скидка в интернете

Изменить размер текста: A A

В Кировский отдел полиции Саратова с заявлением о мошенничестве обратилась 47-летняя женщина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, она увидела в интернете рекламу, где предлагали купить смартфон марки Samsung со скидкой 85% за 8 980 рублей.

Она оформила заявку и подтвердила заказ. Спустя неделю гражданка пришла на почту и забрала посылку. Но внутри оказался не оригинальный телефон, а дешевая подделка.

Возбуждено уголовное дело.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU