За жестокую смерть бабушки балаковец получил 12 лет колонии

23 Июль 2020 2020-07-23T09:21:13+03:00

Он забил пенсионерку насмерть ногами по голове

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В Балакове Саратовской области к сроку приговорили 30-летнего ранее судимого местного жителя. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- Мужчина жил в квартире вместе со своей 88-летней бабушкой. Вечером 12 апреля 2020 года он поругался с женщиной из-за замечаний по поводу его пьянства, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Рассерженный мужчина ударил старушку рукой по голове. Та упала, но он продолжил избивать пенсионерку ногами по голове. Женщина скончалась на месте.

Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма головы с переломами лицевых костей черепа, ушибом и кровоизлиянием головного мозга.

Мужчина во всем раскаялся. Суд отправил злоумышленника на 12 лет в колонию особого режима с ограничением свободы полтора года.

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ИСТОЧНИК KP.RU