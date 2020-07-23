В Саратовской области от коронавируса выздоровели 5 тысяч человек

23 Июль 2020 2020-07-23T09:52:36+03:00

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В Саратовской области от коронавируса вылечились более 5 тыс. человек — 5 057.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, только за сутки выздоровел 101 человек.

При этом по данным на утро 23 июля COVID-19 заразились 95 человек. А всего зараженных в области зарегистрировано 8 631.

Больше всего новых больных в Саратове — 69, в Ершовском — пять, в Дергачевском и Ивантеевском районах — по три, еще в девяти районах по два и одному зараженным.

Основная часть выявленных случаев — это люди с неустановленным источником заражения — 81. Также 14 человек заразились путем контакта.

Также у 60 пациентов коронавирус протекает с пневмонией, у 23 — с признаками ОРВИ, у 12 людей — бессимптомно.

По возрастам основная часть зараженных COVID-19 — люди старше 60. Таких выявили за сутки 34 человека. Также заболели двое детей до 14 лет и один — 15–17.

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ИСТОЧНИК KP.RU