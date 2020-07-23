Экскаватор насмерть сбил пешехода в Саратове

23 Июль 2020 2020-07-23T08:47:27+03:00

Водитель не убедился в безопасности

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В Волжском районе Саратова вчера, 22 июля, случилось смертельное ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, в 16:50 напротив дома №12 по улице Большая Затонская 36-летний водитель экскаватора при движении задним ходом не убедился в безопасности и задавил 40-летнего мужчину.

Пешеход скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU