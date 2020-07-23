Экскаватор насмерть сбил пешехода в Саратове
Водитель не убедился в безопасности
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В Волжском районе Саратова вчера, 22 июля, случилось смертельное ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, в 16:50 напротив дома №12 по улице Большая Затонская 36-летний водитель экскаватора при движении задним ходом не убедился в безопасности и задавил 40-летнего мужчину.
Пешеход скончался.
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ИСТОЧНИК KP.RU