Около дома в селе под Саратовом нашли труп избитой женщины
В селе Тарлыковка Ровенского района вчера вечером, 22 июля, нашли труп 40-летней женщины. Личность погибшей установлена.
- Тело с повреждениями в области головы и конечностей обнаружили возле частного дома на улице Рабочая. Следователи организовали проверку, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Правоохранители совместно с судмедэкспертом осмотрели место происшествия и труп.
Сейчас следователи и полиция ищут причастного к гибели женщины, впрочем, причина смерти пока не установлена.
Напомним, в Новоузенском районе накануне также найден труп женщины 35-40 лет возле проселочной дороги у села Куриловка.
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ИСТОЧНИК KP.RU