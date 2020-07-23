Около дома в селе под Саратовом нашли труп избитой женщины

23 Июль 2020 2020-07-23T09:07:49+03:00

Разыскивается причастный к ее гибели

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В селе Тарлыковка Ровенского района вчера вечером, 22 июля, нашли труп 40-летней женщины. Личность погибшей установлена.

- Тело с повреждениями в области головы и конечностей обнаружили возле частного дома на улице Рабочая. Следователи организовали проверку, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Правоохранители совместно с судмедэкспертом осмотрели место происшествия и труп.

Сейчас следователи и полиция ищут причастного к гибели женщины, впрочем, причина смерти пока не установлена.

Напомним, в Новоузенском районе накануне также найден труп женщины 35-40 лет возле проселочной дороги у села Куриловка.

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ИСТОЧНИК KP.RU