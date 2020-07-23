В Саратове снесут четыре многоквартирных дома

23 Июль 2020 2020-07-23T08:31:16+03:00

Еще один расселят, но будут реставрировать

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В Саратове под расселение и снос попали четыре многоквартирных дома.

Об этом сообщается в постановлениях, опубликованных на сайте мэрии.

Отселять будут жителей аварийного дома №81 по улице 2-я Силикатная в Октябрьском районе. Переехать из жилища им надо в течение пяти месяцев. До 26 июня 2022 года здание снесут.

Такая же участь ждет жильцов дома №48 по улице Мичурина. Их должны переселить в течение пяти месяцев. При этом сносить здание 1910-х годов постройки не будут, оно признано объектом культурного наследия. Его отреставрируют до середины июня 2022 года.

Зато с землей собираются сравнять аварийную двухэтажку на 4-й Силикатной, 18а. Причем уже скоро — до 15 ноября 2021 года. Жильцов дома отселят в течение пяти месяцев.

В Ленинском районе тоже признали аварийным жилой дом. Здание на Загороднева, 6 снесут до 26 июня 2022 года, а жителей оттуда отселят в течение трех месяцев.

В Дачном поселке на улице Мелиораторов трехэтажный дом также признали аварийным. Жильцам из опасного здания нужно выселиться в течение трех месяцев, а его самого снесут до 26 июня 2022 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU