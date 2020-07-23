Комбайнер в Саратовской области нашел в поле останки мужчины
В Новоузенском районе Саратовской области работавший в поле комбайнер нашел труп мужчины.
- По предварительным данным, гражданин обнаружил скелетированные останки вечером 21 июля в 5 км к юго-западу от села Пограничное и позвонил в полицию. Следователи осмотрели место происшествия и организовали доследственную проверку. Предполагается, что тело лежало там давно, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.
Сейчас правоохранители устанавливают личность мужчины и пробивают его по базе пропавших без вести. Также назначена судмедэкспертиза, чтобы определить точную причину смерти.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU