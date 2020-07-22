Водитель сбил ребенка в Саратове и скрылся

22 Июль 2020 2020-07-22T21:53:04+03:00

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В Саратове вечером 22 июля был сбит ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла на улице 3-я Степная.

По предварительным данным, в 19:40 напротив дома №7«а» неизвестный автомобиль сбил восьмилетнюю девочку. После этого водитель скрылся с места аварии.

Ребенок был госпитализирован, а водитель объявлен в розыск.

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ИСТОЧНИК KP.RU