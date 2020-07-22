Фирменный поезд Саратов — Москва начинает ежедневные рейсы
Фирменный поезд №9/10 Саратов — Москва возобновляет курсирование.
- Рейсы начнутся с завтрашнего дня, 23 июля. Из Саратова он будет отправляться в 18:16, а в столицу приезжать в 07:22. С 24 июля с Павелецкого вокзала вагоны начнут отъезжать каждый день в 19:05, а в Саратов придут в 10:14. Время в пути составит чуть больше 14 часов, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ПривЖД.
Напомним, ранее поезд Саратов — Москва не курсировал из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU