2020-07-22T16:41:55+03:00
Происшествия

Житель Саратовской области на пьяную голову избил полицейских

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы
Ольга Симонова
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В Саратовской области на мужчину, который избил двоих полицейских при исполнении, завели дело.

- В 16:40 10 июля в отдел полиции на станции Ершов позвонили и сообщили, что на 1115 км перегона станций Демьяс — Натальинский горят лесопосадки, — рассказали «КП-Саратов» в Приволжском ЛУ МВД России на транспорте.

На месте правоохранители увидели сотрудника транспортной организации, от которого исходил резкий запах алкоголя. Ему предложили отойти от пожарного поезда, но тот не послушался и начал материться.

После беседы мужчина согласился проехать в участок для медицинского освидетельствования, но по пути открыл дверь машины и попытался выпрыгнуть.

Когда автомобиль остановили, недовольный задержанием злоумышленник ударил один раз кулаком правой руки в область груди оперуполномоченного, затем с разворота правой ногой нанес один удар в область голени и один удар кулаком правой руки в область груди полицейского ППС.

За это следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в отношении 36-летнего жителя Озинов возбудили дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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