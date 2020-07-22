Саратовский суд взыскал с московской фирмы 4 миллиона рублей за загрязнение почвы

22 Июль 2020 2020-07-22T16:21:39+03:00

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Арбитражный суд Саратовской области взыскал с нефтяной компании ООО «НК Проспект» более 4 млн рублей за загрязнение почвы.

- Региональное Управление Росприроднадзора в рамках проверки установило, что земля производственной площадки на месторождении в Энгельсском районе загрязнена нефтепродуктами и серой в 3,8 раза больше допустимого. Участок фирма арендует до 2030 года, там же добывает сырье, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда области.

Сумма ущерба составила 4,3 млн рублей. Компанию привлекли к административной ответственности, она должна была оплатить нанесенный вред, но не сделала этого.

В суд обратилось Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской и Пензенской областям, чтобы все-таки взыскать с фирмы деньги. Оказалось, что ее в Москве признали банкротом.

Несмотря на это, суд не нашел доказательств отсутствия вины ответчика и все же взыскал с ООО «НК Проспект» сумму причиненного ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU