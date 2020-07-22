Безработный саратовец с высшим образованием не смог платить алименты и получил срок
В Саратове осудили 46-летнего жителя Волжского района. Ему назначили срок за неуплату алиментов.
- Сумма задолженности составляет более 600 тыс. рублей. Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности по этому поводу, но он не исправился, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по области.
Судебному приставу алиментщик пояснил, что несмотря на наличие высшего образования не может устроиться на работу, а уж тем более платить деньги на ребенка.
Суд рассмотрел материалы дела и приговорил мужчину к семи месяцам исправительных работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU