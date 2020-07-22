В Балакове на пожаре задохнулся хозяин частного дома

22 Июль 2020 2020-07-22T15:46:05+03:00

Труп нашли на полу в частном доме Фото: СУ СКР по Саратовской области

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В Балакове Саратовской области сегодня утром, 22 июля, произошел смертельный пожар.

- Частный дом на Волжской улице загорелся около 06:30, Прибывшие по вызову пожарные потушили пламя и на полу в комнате нашли тело 63-летнего хозяина жилища со следами термического воздействия, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Следователи осмотрели пепелище и труп, признаков насилия не нашли. Была организована доследственная проверка.

Судебно-медицинское исследование установило, что причиной смерти стало отравление окисью углерода. Сам пожар начался в жилой комнате, а из-за чего — пока не известно.

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ИСТОЧНИК KP.RU