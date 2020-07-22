В Балакове на пожаре задохнулся хозяин частного дома
В Балакове Саратовской области сегодня утром, 22 июля, произошел смертельный пожар.
- Частный дом на Волжской улице загорелся около 06:30, Прибывшие по вызову пожарные потушили пламя и на полу в комнате нашли тело 63-летнего хозяина жилища со следами термического воздействия, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.
Следователи осмотрели пепелище и труп, признаков насилия не нашли. Была организована доследственная проверка.
Судебно-медицинское исследование установило, что причиной смерти стало отравление окисью углерода. Сам пожар начался в жилой комнате, а из-за чего — пока не известно.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU