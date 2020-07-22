Житель Маркса избил мать и убил отца за пьянку
Суд признал 29-летнего жителя Маркса виновным в избиении матери и причинении тяжкого вреда отцу, из-за чего тот скончался.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 3 июня ночью мужчина застал родителей за распитием спиртного и рассвирепел, потому что он боролся с их употреблением.
Буян ударил 53-летнего отца кулаком по лицу и продолжил добивать по животу, когда тот упал. Его супруга бросилась на помощь, но получила только свою порцию ударов.
После этого сын ушел в свою комнату. Через некоторое время его отец перестал подавать признаки жизни, тогда он вызвал скорую помощь.
Прибывшие медики констатировали смерть мужчины и госпитализировали женщину с закрытой травмой черепа, сотрясением головного мозга и переломом двух ребер.
Теперь он проведет 14 лет в исправительной колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU