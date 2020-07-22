В Саратове водитель грузовика из Орла из-за падающего дерева влетел в еще одно

22 Июль 2020 2020-07-22T13:51:13+03:00

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Сегодня, 22 июля, около 12:50 на Огородной улице, 169, в Заводском районе Саратова случилось ДТП.

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Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, водитель грузовик ЗИЛ с номерами Орловской области ехал по дороге и увидел, как падает дерево. Чтобы не попасть под него, мужчина срочно начал выруливать в другую сторону и в итоге врезался в другое зеленое насаждение.

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В паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова» уточнили, что упавший ствол приземлился на трамвайные пути, поэтому восьмой маршрут на Огородной улице пока что перестал ходить.

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ИСТОЧНИК KP.RU