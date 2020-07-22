2020-07-22T13:04:31+03:00
Общество

Жительница Саратова забрала у бывшего мужа иномарку за 700 тысяч в счет алиментов

Женщина должна выплатить экс-супругу разницу
Ольга Симонова
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В Ленинском районе Саратова прокуратура провела проверку по заявлению местной жительницы, муж которой не платил алименты.

- Мужчина должен был давать деньги на содержание несовершеннолетней дочери, но не делал этого. К тому же по Семейному кодексу РФ при образовании задолженности виновник также обязан платить неустойку за каждый день просрочки — 0,1% от суммы невыплаченных алиментов, — сообщили «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве.

Прокурор района обратился в суд, чтобы взыскать неустойку с нерадивого отца, суд его поддержал. Общая сумма по алиментам и процентам составила более 440 тыс. рублей.

Денег мужчина все равно не платил, тогда приставы арестовали его Land Rover Discovery, который оценили на сумму около 739 тыс. рублей. На торгах машину не продали, поэтому взыскательница приняла ее в счет погашения суммы долга с выплатой разницы — примерно 300 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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