Саратовцев предупреждают о сильном ветре в четверг

Саратовцев завтра днем, 23 июля, ждет сильный ветер.

- Порывы северо-западного ветра могут достичь 15–17 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Горожан предупреждают о возможных обрывах линий электропередач, падениях деревьев и шатких конструкций, повышение риска возникновения ДТП.

При этом температура в Саратове будет теплой, осадков не обещают.

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