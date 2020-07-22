Саратовец заплатит 300 тыс. рублей за попытку подкупить сотрудника ФСБ

22 Июль 2020 2020-07-22T12:18:48+03:00

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Суд признал 59-летнего саратовца виновным в попытке подкупить сотрудника ФСБ за бездействие.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, днем 18 мая мужчина в одной из организаций на улице Спицына в Саратове передал правоохранителю 50 тыс. рублей. За эти деньги он хотел, чтобы материалы доследственной проверки в отношении него не дошли следователям, как и изъятые в ходе нее вещи.

Сотрудник УФСБ отказался принять деньги, противоправные действия мужчины пресекли.

Еще до начала следствия мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд обязал его выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU