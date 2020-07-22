Саратовец заплатит 300 тыс. рублей за попытку подкупить сотрудника ФСБ
Суд признал 59-летнего саратовца виновным в попытке подкупить сотрудника ФСБ за бездействие.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, днем 18 мая мужчина в одной из организаций на улице Спицына в Саратове передал правоохранителю 50 тыс. рублей. За эти деньги он хотел, чтобы материалы доследственной проверки в отношении него не дошли следователям, как и изъятые в ходе нее вещи.
Сотрудник УФСБ отказался принять деньги, противоправные действия мужчины пресекли.
Еще до начала следствия мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Суд обязал его выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU