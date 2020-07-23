В северной половине Саратовской области дождь и гроза: прогноз погоды на 23 июля
В Саратовской области сегодня, 23 июля, ожидается переменная облачность.
- Днем местами в северной половине региона будет кратковременный дождь, возможна гроза, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.
Ветер северо-западного направления подует со скоростью 5–10 м/с и порывами 15–17 м/с.
При этом утром метеорологи обещают туман.
Температура днем поднимется до +23…+28 градусов, а в Левобережье до +33.
В Саратове также обещают усиленный ветер, но без осадков.
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ИСТОЧНИК KP.RU