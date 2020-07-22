Саратовец заколол своего знакомого и теперь отправится в колонию
Суд признал 40-летнего саратовца виновным в убийстве.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, с двух до четырех часов 31 июля 2019 года на кухне в одном из домов на 4-м Нагорном проезде он начал бить своего 39-летнего знакомого по голове, а потом не менее 20 раз вонзил ему нож в грудь и живот.
Свою вину мужчина признал частично, он убеждал суд, что не хотел ничьей смерти.
Теперь он проведет 9,5 лет в исправительной колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU